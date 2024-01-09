Tarihin en sorunlu uçağı ilan edildi: 5 uçağın civataları gevşek çıktı

Seyir halindeyken parçası kopan Alaska Havayolları’na ait Boeing 737 Max 9 uçağına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Dünya genelinde Türk Hava Yolları (THY) dahil filosunda uçağa sahip tüm firmalar söz konusu modelleri operasyondan çekmişti.

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) geçici karaya indirme kararının ardından havayolu şirketlerinin uçakları incelemeye başlamasıyla birlikte United Airlines, Boeing 737 Max 9 uçaklarının en az beşinde gevşek kapı cıvataları bulduğunu duyurdu.

ABD merkezli seyahat araştırma şirketi Skift tarafından görüntülenen bakım kayıtlarına göre gevşek cıvatalar 737-9’un gövdesinin aşağısındaki acil çıkış kapısı olarak bilinen noktanın ilk incelemeleri sırasında bulundu. Söz konusu uçaklardan dördü 2023 yılında, biri ise 2022 yılında havayolu şirketine teslim edilmişti.

United Airlines Sözcüsü Skift’e yaptığı açıklamada “Cumartesi günü ön incelemelere başladığımızdan bu yana acil çıkış kapısındaki montaj sorunlarıyla ilgili örnekler bulduk. Bunların ek sıkma gerektiren ve gevşek oldukları tespit edilen cıvatalar olduğunu anladık” dedi.

Firmanın incelemesinde tespit edilen gevşek cıvataların Boeing’in sağladığı denetim kılavuzunda yer alıp almadığı belli değil. FAA ise Boeing’in kılavuz ilkelerini 737-9’ların hizmete geri dönmesi için “uyulması gereken yöntem” olarak onayladı.

Aynı tipteki 171 uçak ABD havacılığının düzenleyici kurumu FAA tarafından karaya indirilmiş durumda. Hal böyleyken Alaska Havayolları yaptığı son açıklamada şunları söyledi:

“FAA ve Boeing’den uçuşa elverişlilik direktifi (AD) denetim kriterlerini beklerken, bakım ekiplerimiz 737-9 Max filomuzdaki acil çıkış kapısı tapalarının gerekli denetimlerini yapmaya hazır. 737-9 Max’in yere indirilmesi operasyonlarımızı önemli ölçüde etkiledi. Pazar günü 170, pazartesi günü ise 60 uçuşumuzu iptal ettik ve daha fazlasına da hazırlıklıyız.”

Boeing de yaptığı açıklamada “Güvenlik bizim en önemli önceliğimizdir. Bu olayın müşterilerimiz ve yolcuları üzerindeki etkisinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz” dedi.

Tarihin en çok incelenen uçağı oldu

Boeing 737 Max 9 bir dizi güvenlik sorunu ve soruşturmanın ardından “tarihin en çok incelenen uçağı” olarak kayıtlara geçti. Boeing verilerine göre yaklaşık 300 adet 737 Max 9 uçağı kullanımda.

FAA geçen ay havayollarına yaptıkları bildirimde uçuş kumanda yüzeylerinde gevşek cıvata olması ihtimali nedeniyle Max modellerini denetimden geçirme çağrısı yapmıştı.