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Tarihte bir ilk! Hint astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

ABD merkezli Axiom Space şirketince düzenlenen görev kapsamında uzay yolculuğuna katılan Shubhanshu Shukla, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşan ilk Hint oldu. Seyahatin yaklaşık 2 hafta sürmesi planlanıyor.

Haber Merkezi
AA
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Tarihte bir ilk! Hint astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Axiom Space şirketinin düzenlediği görev kapsamında fırlatılan uzay aracı, ISS'ye başarıyla kenetlendi.

İlk kez bir Hint astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Uzay aracının 4 kişilik mürettebatında yer alan, Hindistan Hava Kuvvetlerinden pilot Shukla, böylece ISS'ye varan ilk Hint olarak kayıtlara geçti.

Shukla, uzay aracında kaydedilen görüntülerde, "Buraya çok iyi alışıyorum, manzaranın ve tüm deneyimin tadını çıkarıyorum." şeklinde konuştu.

Houston merkezli Axiom Space şirketinin düzenlediği görev kapsamındaki uzay yolculuğu, ISS'ye gitmek üzere 25 Haziran'da başlatılmıştı.

Shukla'nın yanı sıra ABD'nin deneyimli astronotlarından Peggy Whitson, Macar mühendis Tibor Kapu ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) projelerine geçici olarak dahil edilen Polonyalı radyasyon uzmanı Slawosz Uznanski-Wisniewski'nin yer aldığı seyahatin yaklaşık 2 hafta sürmesi planlanıyor.

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