Tarihteki ilk SMS'in üzerinden 33 yıl geçti: Mesajda ne yazıyordu?

Dünyanın ilk kısa mesajı, 22 yaşındaki İngiliz mühendis Neil Papworth tarafından 33 yıl önce dün gönderildi.

Papworth, ofisteki bilgisayarından Vodafone yöneticisi Richard Jarvis’in o dönem bir lüks sayılan Orbitel 901 marka cep telefonuna “Merry Christmas” yazdı. İlginç olan ise, bu telefonun SMS yazamaması ancak mesaj alabilmesiyle tarihe geçmesiydi.

SMS icat edildi ama kullanılamadı

Bugün mesajlaşma uygulamaları yaşamımızın merkezindeyken, kısa mesajın ilk yıllarında durum çok başkaydı. Kullanıcıların mesaj yazacak tuş takımı yoktu, operatörler SMS hizmetini desteklemiyordu ve pek çok uzman bu teknolojinin “asla ticari bir değer taşımayacağını” düşünüyordu.

2000’lerde büyük patlama

Kısa mesajın gerçek yükselişi, 2000’li yılların başında cep telefonlarının yaygınlaşması ve T9 yazım teknolojisinin devreye girmesiyle başladı.

Kayıtlar, SMS kullanımındaki hızlı dönüşümü net şekilde gösteriyor:

1995: Yıl boyunca sadece 0.5 milyon SMS gönderildi.

2010: Bu sayı 6.1 trilyona ulaştı.

2012: SMS, günde 20 milyar kez kullanılan küresel bir iletişim aracına dönüştü.

WhatsApp çağında bile SMS ölmedi

WhatsApp, Telegram ve iMessage’ın yükselişi kısa mesajı tamamen bitirmedi.

Aksine, SMS bazı kritik alanlarda daha da önemli bir rol üstlendi:

Banka ve kargo bilgilendirmeleri

İki aşamalı doğrulama (OTP) kodları

Kamu uyarıları

Acil durum bildirimleri

Uzmanlara göre SMS, güçlü sinyale ihtiyaç duymaması sayesinde felaket zamanlarında hâlâ en güvenilir iletişim yöntemlerinden biri.

33 yılda iki kelimeden milyarlarca mesaja

Dün 33 yaşına giren ilk SMS, yalnızca iki kelimeden oluşan bir kutlama mesajıydı. Ancak bu küçük adım, modern iletişimin kapılarını aralayarak milyarlarca mesajın temelini attı.