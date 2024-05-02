Thomson Reuters, yıllık temettüsünü 2,16 dolara yükseltti

Haber ajansı Thomas Reuters, yıllık mali tahminini yükseltti ve yıllık temettüsünü %10 artırarak 2,16 dolara yükselttiğini bildirdi.

İlk çeyrekte gelirinin bir önceki yılki 1,74 milyar dolardan %8 artışla 1,88 milyar dolara çıktığını bildiren şirket, LSEG verilerine göre Wall Street bu çeyrekte 1,85 milyar dolar bekliyordu.

Thomson Reuters'in %10 artışla 557 milyon dolara yükseldiğini söylediği işletme karı, 559 milyon dolarlık beklentilerin biraz altında kaldı.

Tek seferlik kalemler hariç hisse başına düzeltilmiş kazanç, hisse başına 1,11 dolardı. Wall Street hisse başına 95 sent bekliyordu.

Thomson Reuters CEO'su Steve Hasker, "Profesyonellerin karmaşık kararları güvenle almasına yardımcı olan içerik odaklı teknolojiye yatırım yapmaya kararlıyız" dedi.