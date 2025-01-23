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Tip 054B, Çin donanmasına katıldı

Çin, yeni nesil "Tip 054B" sınıfı savaş gemilerinden ilki olan "Luohı" fırkateynini düzenlenen törenle donanmaya dahil etti.

Haber Merkezi
AA
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Tip 054B, Çin donanmasına katıldı
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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Luohı" adı verilen savaş gemisi, ülkenin kuzeyindeki Şandong eyaletinin Çingdao şehrindeki askeri limanda düzenlenen törenle donanmaya katıldı.

Yaklaşık 5 bin ton ağırlığındaki yeni nesil fırkateynin gizlenme teknolojileri, muharebe komuta sistemleri ve ateş gücü entegrasyonu bakımından daha ileri özellikler içerdiği aktarıldı.

Halen Çin donanmasından kullanılan Tip 54A sınıfı fırkateynlerinin gelişmiş versiyonu olan Tip 054B, ilk kez Ağustos 2023'te suya indirilmişti.

Donanmaya katılan gemi dışında bu tip iki fırkateynin daha yapım aşamasında olduğu kaydedildi.

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