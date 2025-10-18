  1. Ekonomim
Trump: Çin ile iki taraf için de iyi bir anlaşma yapılabileceğini düşünüyorum

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç hafta içinde görüşeceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldiği sırada, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Çin ile iyi anlaşıyoruz"

Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin soru üzerine Trump, "Bence çok iyi gidiyoruz. Çin ile iyi anlaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç hafta içinde Güney Kore'de görüşeceklerini belirterek, "Görünüşe göre işler ilerliyor. Onlar görüşmek istiyor, biz de görüşmek isteriz." diye konuştu.

Yıllardır Çin tarafından "çok kötü bir şekilde istismar edildiklerini" söyleyen Trump, ABD'nin Çin karşısında yılda yüz milyarlarca dolar kaybettiğini, ülkenin artık tarifeler sayesinde güçlü bir konumda olduğunu dile getirdi.

Trump, Şi ile görüşmesinde ticaret anlaşması sağlama umudu olup olmadığının sorulması üzerine ise "Olabilir" yanıtını verdi.

"Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum"

ABD Başkanı Trump, "Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Çinli mevkidaşıyla bu akşam bir araya geleceğini, Çin heyetiyle gelecek hafta da Malezya'da görüşmeyi planladıklarını belirtti.

Bessent, "Durumun yatıştığını düşünüyorum. Çin'in de bizim gösterdiğimiz saygıyı göstereceğini umuyoruz ve Başkan Trump'ın, Başkan Şi ile olan ilişkisi sayesinde işleri yoluna koyabileceğinden eminim." diye konuştu.

