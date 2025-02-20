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Trump kendini 'kral' olarak tanımladı, Beyaz Saray bu dergi kapağını paylaştı

New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldıran ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden bahsederken "Kralımız çok yaşa!" derken, Beyaz Saray da Trump'ı "kral" olarak resmeden bir dergi kapağı fotoğrafı paylaştı.

Haber Merkezi
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Trump kendini 'kral' olarak tanımladı, Beyaz Saray bu dergi kapağını paylaştı
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ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda son düzenlemesini övgüyle duyurdu.

New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırdığını açıklayan Trump, "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'ın resmi X hesabı, bu açıklama sonrası Trump'ı başında taçla kral olarak betimleyen bir dergi kapağını paylaştı.

Trump ile Beyaz Saray'ın "kral" temalı paylaşımları, sosyal medyada da konuşuldu.

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