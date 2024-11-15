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JPMorgan CEO'su hükümette görev alacak mı? Trump'tan açıklama geldi

ABD Başkanı Trump, JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'un yeni yönetimde yer almayacağını duyurdu. Dimon ise Başkan'a teşekkür ederek, "25 yıldır bir patronum olmadı ve başlamaya hazır değilim." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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JPMorgan CEO'su hükümette görev alacak mı? Trump'tan açıklama geldi
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ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’un yeni yönetime davet edilmeyeceğini söyledi. Trump “Jamie Dimon’a büyük saygı duyuyorum ancak kendisi Trump yönetiminin bir parçası olması için davet edilmeyecek, ülkemize olağanüstü hizmetleri için Jamie’ye teşekkür ediyorum” yorumunu yaptı.

Dimon’dan yanıt geldi

Dimon Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği CEO Zirvesinde Trump’a yanıt verdi. Dimon “Öncelikle Başkan’a teşekkür ediyorum, çok güzel bir not. Ancak şunu söylemek istiyorum; 25 yıldır bir patronum olmadı ve başlamaya hazır değilim” ifadesini kullandı.

Trump Bloomberg Businessweek’e Haziran ayında yaptığı açıklamada Dimon’ı Hazine Bakanı olarak atamayı değerlendirebileceğini söylemiş, daha sonra bu açıklamayı geri çekmişti. Temmuz ayında Trump “Jamie Dimon’a kabinede bir görev vermeyi hiç düşünmediğini veya değerlendirmediğini” belirtmişti.

Trump’ın yeni Hazine Bakanını bu hafta açıklaması bekleniyor.

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