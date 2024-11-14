Goldman Sachs'ten Fed yorumu: Faiz indirimlerinde piyasanın beklentisini aşabilir

Goldman Sachs, 2025 yılına dair faiz oranı tahminlerinde Fed’in piyasaların beklediğinden daha fazla faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Bankanın yayımladığı makro görünüm raporunda, Fed fonlama oranının 2025 yılına kadar yüzde 3,25-3,5 aralığına gerileyebileceği belirtildi. Bu tahmin, piyasa beklentileriyle uyumsuz bir görünüm sunuyor.

CME FedWatch Tool’un verilerine göre yatırımcılar, gelecek yılın sonuna kadar faiz oranlarının yüzde 3,75-4,0 seviyelerinde olma ihtimalini %30 olarak değerlendiriyor. Bu ayrışma, yatırımcıların seçilmiş Başkan Donald Trump’ın politikalarının enflasyon üzerindeki potansiyel etkilerine karşı temkinli bir duruş sergilediklerine işaret ediyor. Fed, yüksek enflasyonla mücadele etmek için genellikle faiz oranlarını artırma eğilimindeyken, bu durum merkez bankasının daha fazla gevşeme planına karşı bir direnç oluşturuyor.

Fed, ekonomik faaliyeti canlandırmak amacıyla faiz oranlarını düşürebilir

CNBC-e'in derlediği habere göre Goldman Sachs, Trump yönetiminde beklenen tarifelerin ekonomik yavaşlamaya yol açarak faiz indirimlerine zemin hazırlayabileceğini vurguluyor. Bu tür senaryolarda, Fed ekonomik faaliyeti canlandırmak amacıyla faiz oranlarını düşürebilir. Goldman’ın baş ekonomisti Jan Hatzius ve ekibinin analizine göre, tarifelerden kaynaklanan kısa vadeli büyüme riski ve Fed liderliğinin politika normalleştirmeye yönelik öncelikli yaklaşımı, bankanın gelecek yılın başında ardışık faiz indirimleri öngörüsünü destekliyor.

Enflasyon oranının 2026 yılı başında yüzde 3,1’e yükselme riski var

Goldman, Trump’ın tarifelerinin ağırlıklı olarak Çin ve Avrupa ile Meksika’dan gelen otomobil ihracatını hedef alacağını varsayıyor. Böyle bir durumda ABD çekirdek enflasyonunun 2025’in sonlarına doğru yüzde 2,4 seviyesine gerileyerek "iyi huylu" bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Ancak Trump’ın ABD’nin tüm ticaretine yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulama vaatlerini yerine getirmesi halinde, enflasyon oranının 2026 yılı başında yüzde 3,1’e yükselme riski bulunuyor.

Buna rağmen Goldman Sachs, küresel enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğünü ve bu eğilimin devam edeceğini belirtiyor. Bankanın notunda, ABD seçim sonuçlarının mevcut politika normalleşme sürecini sekteye uğratmasının beklenmediği, aksine 2025 yılına kadar birçok büyük merkez bankasının ek gevşeme adımları atacağı tahmin ediliyor.

Ancak Goldman, Trump’ın politikalarının belirsizliğini koruduğunu ve bu durumun Fed’in faiz indirim döngüsünde daha erken bir duraksama riskini gündeme getirdiğini de kabul ediyor. Banka, bu riskin Fed’in gelecekteki enflasyon artışlarına yönelik proaktif müdahalede bulunma isteğine bağlı olduğunu belirtiyor. Ancak mevcut durumda büyüme risklerinin Fed’in ana önceliği olmaya devam ettiğine dikkat çekiliyor.

Goldman Sachs, Fed’in büyümeye odaklı yaklaşımının enflasyonist baskılarla başa çıkmak için gereken stratejilere olan esnekliğini koruyacağına inanıyor ve Trump’ın başkanlık dönemindeki politikalarının ekonomik yansımalarını değerlendirmeye devam edeceğini vurguluyor.