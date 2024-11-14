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SPK'dan 19 şirketin borçlanma aracı ihracını onay

 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 19 şirketin toplamda 52,2 milyar lira ve 5 milyar dolar tutarında borçlanma aracı ihracını onayladı.

Haber Merkezi
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SPK'dan 19 şirketin borçlanma aracı ihracını onay
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Sermaye Piyasası Kurulu bültenine göre, Kurul, 19 şirketin toplam 52 milyar 269 milyon 772 bin lira ve 5 milyar 35 milyon dolar tutarındaki 20 borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, ayrıca 4 şirketin toplam 11 milyar 700 milyon liralık 5 yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu olumlu karşıladı.

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SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 60 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.

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