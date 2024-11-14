İzzet Çapa kalp krizi geçirdi! İşte sağlık durumu...

Ünlü işletmeci İzzet Çapa, kalp krizi geçirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çapa, hastanede tedavi gördüğünü aktardı.

Paylaşımında hastanedeki fotoğrafına da yer veren Çapa, "Bir yerden sonra yavaşlamak gerekiyormuş galiba… Ben bunu acı bir tecrübeyle, bir kalp krizi ile öğrendim… Vücudumun verdiği sinyalleri dinlemediğim için gözümü hastanede açtım… Kardeşlerim Bartu ve Ecem’in zamanında müdahalesiyle kazasız belasız atlattım… Şimdi hastanede dinleniyorum… Yılmaz, Ecem, Zeynep ve Bartu bebek gibi bakıyorlar bana… Çok daha iyi olacağım… Merak eden tüm dostlara selam olsun…" ifadelerini kullandı.

İzzet Çapa kimdir ?

İzzet Çapa, 3 Ocak 1965 yılında İstanbul'da doğdu. 1983-1986 yılları arası 3 yıl şarkıcı Sema Heper ile evli kaldı. Daha sonra çift anlaşamayıp ayrıldı.

Babası 'Çapamarka'nın sahibi fabrikatör Bedii Çapa, annesi modacı Gürnar Uğurlu'dur. Annesiyle babası ayrıldı. 'Ahmet' (d.1945) ve 'Celal' adında babasının ilk eşi Fikret Şeneş'ten üvey abisi vardır. 'Uğur' ve 'Onur' adında da annesinin ikinci eşinden üvey kardeşi vardır. Öz kardeşi olmayan ve Gürnar-Bedii çiftinin tek çocuğu olan İzzet Çapa'nın çocukluğu Beşiktaş ilçesinde geçti.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde okuduğu sırada yarıda bırakarak okulu terk etti.

Eşi Sema Heper ile birlikte moda evi kurdu, fakat iflas etti. Bu sırada eşinden boşandı. Annesinin gelinlik işi yapan şirketinin başına geçti.

İzzet Çapa, İstanbul'da çeşitli zamanlarda ve çeşitli semtlerde; 'Dedikodulu Meyhane', 'Akademi 14', 'Cahide', 'Joke Perestroyka', 'Al Jamal', 'Joke College', 'Joke Queen', 'Longtable' gibi ünlü mekanları işletti. Bunların dışında başka mekanlar da açtı ve işletti.

Habertürk ve Hürriyet gazetelerinde yaptığı röportajlarla ilgi çekti. Skytürk 360 TV8 kanallarında 'İzzet Paşa' adlı sohbet eğlence programı hazırlayıp sundu.