  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Putin savaşı bitirmek istiyor
Takip Et

Trump: Putin savaşı bitirmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Witkoff ve Kushner ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Trump, Putin'in Ukrayna ile olan savaşı bitirmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Putin savaşı bitirmek istiyor
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir değerlendirme yaptı.

'Putin, Ukrayna'yla olan savaşı sonlandırmak istiyor'

ABD Başkanı Donald Trump, Witkoff ve Kushner'ın Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Trump, şu ifadeleri kullandı;

"Makul ölçüde bir görüşmeydi ama o görüşmeden ne çıkacağını söyleyemem. Putin, Ukrayna'yla olan savaşı sonlandırmak istiyor."

Uşakov: Putin barışa uzak değil, bu kesin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Moskova’da bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik barış planının ele alındığı görüşme sonrasında basına kısa bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, görüşmeyi "oldukça faydalı ve yapıcı" olarak niteledi. "Barışın daha yakın mı yoksa daha uzak mı olduğu" yönündeki bir soruya "Daha uzak değil, bu kesin" yanıtını veren Uşakov, buna rağmen topraklar konusunda bir uzlaşmaya varılamadığını ve Kremlin'in uzlaşma olmadan kriz için bir çözüm görmediğini ifade etti.

Dünya
İsrail Gazze’de Filistinlilerin kaldığı kampı vurdu: 5 ölü
İsrail Gazze’de Filistinlilerin kaldığı kampı vurdu: 5 ölü
Asya'da yeniden çıbanbaşı; Afganistan
Asya'da yeniden çıbanbaşı; Afganistan
İtalyan moda devi Versace resmen satıldı! İşte fiyatı...
İtalyan moda devi Versace resmen satıldı! İşte fiyatı...
Macaristan, Rus gazı yasağına karşı yargı yoluna gidecek
Macaristan, Rus gazı yasağına karşı yargı yoluna gidecek
Rus petrol devi Lukoil’e Bulgaristan’dan darbe: Tüm mallarına el konuldu
Rus petrol devi Lukoil’e Bulgaristan’dan darbe: Tüm mallarına el konuldu
Rutte’den Ukrayna’ya ‘güçlü müzakere’ mesajı
Rutte’den Ukrayna’ya ‘güçlü müzakere’ mesajı