Trump: Putin savaşı bitirmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir değerlendirme yaptı.

'Putin, Ukrayna'yla olan savaşı sonlandırmak istiyor'

ABD Başkanı Donald Trump, Witkoff ve Kushner'ın Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Trump, şu ifadeleri kullandı;

"Makul ölçüde bir görüşmeydi ama o görüşmeden ne çıkacağını söyleyemem. Putin, Ukrayna'yla olan savaşı sonlandırmak istiyor."

Uşakov: Putin barışa uzak değil, bu kesin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Moskova’da bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik barış planının ele alındığı görüşme sonrasında basına kısa bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, görüşmeyi "oldukça faydalı ve yapıcı" olarak niteledi. "Barışın daha yakın mı yoksa daha uzak mı olduğu" yönündeki bir soruya "Daha uzak değil, bu kesin" yanıtını veren Uşakov, buna rağmen topraklar konusunda bir uzlaşmaya varılamadığını ve Kremlin'in uzlaşma olmadan kriz için bir çözüm görmediğini ifade etti.