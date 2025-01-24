Trump yönetimi federal ajanslara göçmenlerin sınır dışı edilmesi için geniş yetkiler veriyor

The Wall Street Journal'ın haberine göre, İç Güvenlik Bakan Vekili Benjamin Huffman, federal ajansların göçmenlere karşı yaptırım yetkisini genişleten bir bildiri yayımladı.

Bildiri, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve Adalet Bakanlığı'na bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa göçmenlerin sınır dışı edilmesinde geniş yetkiler verilmesine yönelik planları içeriyor.

Trump yönetiminden federal ajanslara göçmenlerin sınır dışı edilmesi için geniş yetkiler!

Huffman’ın talimatı, Trump’ın ABD'nin güney sınırında ulusal acil durum ilan eden ve Amerikan askerlerinin sınırda konuşlanmasını sağlayan emirlerini takip ediyor.

Yemin ettikten sonra konuşma yapan Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.

Sınırdaki yasa dışı göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.