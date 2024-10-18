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Trump: Zelenskiy, savaşın başlamasına asla izin vermemeliydi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Zelenskiy, bu savaşın başlamasına asla izin vermemeliydi." diyerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i sorumlu tuttu.

Haber Merkezi
AA
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Trump: Zelenskiy, savaşın başlamasına asla izin vermemeliydi
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New York Times'ın haberine göre, Patrick Bet-David'in podcast programında konuşan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı'nı gördüğü "en iyi pazarlamacılardan biri" olarak tanımladı.

"Zelenskiy, savaşın başlamamasına asla izin vermemeliydi"

Zelenskiy, ABD'ye her geldiğinde ülkesinin Ukrayna'ya "100 milyar dolar" verdiğini ifade eden Trump, "Ona yardım etmek istemediğimden değil oradaki insanlar için kötü hissediyorum ama Zelenskiy, bu savaşın başlamasına asla izin vermemeliydi." diyerek Ukrayna Devlet Başkanı'nı suçladı.

Bu savaşın Ukrayna tarafından kazanılamayacağını savunan Trump, "daha akıllı bir başkan" ile bu savaşta anlaşmaya varmanın kolay olabileceğini belirtti.

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