Trump: Zelenskiy, savaşın başlamasına asla izin vermemeliydi

New York Times'ın haberine göre, Patrick Bet-David'in podcast programında konuşan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı'nı gördüğü "en iyi pazarlamacılardan biri" olarak tanımladı.

"Zelenskiy, savaşın başlamamasına asla izin vermemeliydi"

Zelenskiy, ABD'ye her geldiğinde ülkesinin Ukrayna'ya "100 milyar dolar" verdiğini ifade eden Trump, "Ona yardım etmek istemediğimden değil oradaki insanlar için kötü hissediyorum ama Zelenskiy, bu savaşın başlamasına asla izin vermemeliydi." diyerek Ukrayna Devlet Başkanı'nı suçladı.

Bu savaşın Ukrayna tarafından kazanılamayacağını savunan Trump, "daha akıllı bir başkan" ile bu savaşta anlaşmaya varmanın kolay olabileceğini belirtti.