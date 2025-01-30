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Trump'tan evden çalışan hükümet çalışanlara uyarı: Ofise dönün

ABD Başkanı Donald Trump, evden çalışan federal hükümet çalışanlarının 6 Şubat'a kadar ofise dönmelerini, aksi takdirde işten çıkarılacaklarını belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Trump'tan evden çalışan hükümet çalışanlara uyarı: Ofise dönün
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Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde konuşan  ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümet çalışanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, Amerikan kamuoyuna yansıyan son haberlere atıf yaparak, evden çalışan hükümet çalışanlarının ofise dönmeleri konusundaki tavırlarının net olduğunu vurguladı.

Trump, "Evden çalışmalarını istemiyoruz, çoğu zaman çalışmıyorlar ve üretken değiller. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yerlerinden çalışan milyonlarca insana haksızlık. Bu insanlar hükümetimizi ve ülkemizi temsil ediyorlar. Eğer 6 Şubat'a kadar ofislerine geri dönmeyi kabul etmezlerse, işlerine son verilecek, dolayısıyla hükümetimizi küçültmüş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bu adımın federal hükümetin daha verimli çalışması için zorunlu olduğunu anlatan Trump, hükümeti küçültmek ve harcamaları daha kontrollü hale getirmek istediklerini ifade etti.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, Trump yönetiminin, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat teklif eden e-posta gönderdiği belirtilmişti.

Trump, göreve gelmesinin ardından federal hükümet çalışanlarının, ofislerine tam zamanlı şekilde dönmelerini gerektiren kararnameyi imzalamıştı.

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