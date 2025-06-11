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Ukrayna’dan Örümcek Ağı Operasyonu: Rus uçaklarını vurulduğu anlar yayınlandı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 1 Haziran'da Rus askeri uçaklarına gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısından yeni bir video paylaştı.

Haber Merkezi
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Ukrayna’dan Örümcek Ağı Operasyonu: Rus uçaklarını vurulduğu anlar yayınlandı
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 1 Haziran'da Rusya topraklarındaki 4 havalimanındaki 41 askeri uçağın aynı anda vurulduğu "Örümcek Ağı Operasyonu"na ilişkin yeni bir görüntü yayınladı.

 Saldırıda kullanılan dronlar kamyonlarla taşındı

Videoda, saldırılardan birinin planlama aşamasından uygulamaya kadar tüm ayrıntılarına yer verildi. Görüntüde, saldırıda kullanılan dronların ahşap kabinde kamyonda taşındığı, daha sonra dronların kamyondan havalanarak Rus uçaklarını hedef aldığı görüldü.

 Rusya'nın yerleşim yeri saldırılarına Ukrayna'dan cevap

Özel operasyonun Ukrayna'daki yerleşim yerlerine, hastanelere ve enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılara cevap olarak gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

 "Yeni sürprizlerle şaşırtmak için çalışıyoruz"

SBU Başkanı Vasyl Malyuk açıklamada, "SBU, düşmanı vuruyor ve kendilerini ulaşılmaz gördükleri yerlerde bile vurmaya devam edecek. Onları yeni sürprizlerle şaşırtmak için çalışıyoruz. Örümcek Ağı operasyonundan daha az acı verici olmayacak" ifadelerini kullandı. Malyuk, "Savaş kanunları ve teamülleri uyarınca barışçıl şehirlerimizi bombalayan askeri havaalanları ve uçaklar gibi kesinlikle meşru hedefleri vurduk" dedi.

Ukrayna'nın Rus askeri uçaklarını vurduğu özel operasyonu

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 1 Haziran'da Rusya'daki Olenya, Ivanovo, Diagilevo ve Belaya askeri üslerindeki A-50, Tu-95, Tu-22, Tu-160, An-12 ve Il-78 olmak üzere 41 uçağı, 117 İHA ile hedef almıştı. Rusya'nın saldırı sonucu kaybının tahminen 7 milyar dolardan fazla olduğu belirtilmişti.

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