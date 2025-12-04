  1. Ekonomim
  3. Ülke sel ve heyelanlarla boğuşuyor, can kaybı artıyor! 4 şeritli yol böyle çöktü (Video)
Ülke sel ve heyelanlarla boğuşuyor, can kaybı artıyor! 4 şeritli yol böyle çöktü (Video)

Endonezya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının ardından 4 şeritli bir yolda çökme meydana geldi. Tehlike dolu o anlar amatör kameralara yansırken, yayalar ve taşıtlar oluşan dev çukura düşmekten son anda kurtuldu. Sel ve heyelanlarda can kaybı ise 770'e yükseldi.

Endonezya şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının yaralarını sarmaya çalışırken, felaketten en fazla etkilenen bölge olan Sumatra adasında facianın eşiğinden dönüldü. Üzerinde çok sayıda yaya ve taşıt bulunan 4 şeritli bir yolda çökme meydana geldi. Tehlike dolu o anlar amatör kameralara yansırken, yolda ilerleyen yayalar ve taşıtlar oluşan dev çukura düşmekten son anda kurtuldu.

Sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 770'ye çıktı

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, Sumatra'daki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 770'e yükseldiği, 463 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi.

