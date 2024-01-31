Uluslararası Adalet Divanı, 'Rusya' kararını açıkladı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçıları finanse ettiği ve Kırım'daki çok etnikli toplum yapısını bozarak BM sözleşmelerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada nihai kararını açıkladı.

UAD, Rusya'nın Terörle Mücadele Anlaşması'nın bazı bölümlerini ihlal ettiğine karar verdi ancak Ukrayna'nın talep ettiği şekilde tazminat ödemesine hükmetmedi.

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