Dünyaca ünlü sanatçı Selena Gomez milyarder oldu

Takip Et

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra servetiyle de adından söz ettiriyor.

NTV'nin Bloomberg'ten derlediği habere göre 32 yaşındaki şarkıcı artık resmen milyarder statüsünde.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Gomez'in toplam serveti 1,3 milyar dolara ulaştı.

Servetini güzellik markasına borçlu

Şarkıcı, servetinin büyük çoğunluğunu Rare Beauty adını taşıyan güzellik markasına borçlu. Gomez'in yaklaşık 5 yıl önce kurduğu markanın değerinin 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Markasının başarısı sayesinde Gomez, aralarında Taylor Swift ve Rihanna gibi isimlerin yer aldığı "en genç kendi servetini yapan milyarder kadınlar"listesine girdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık markasını tanıtan ve ürün kalitesiyle tüketicilerden tam not alan Gomez, ayrıca lüks moda markaları Louis Vuitton, Coach ve Puma ile reklam anlaşmalarına imza attı.

Oyunculuğa devam ediyor

Gomez'in Emmy adaylığı kazandığı "Only Murders in the Building" dizisinden ise sezon başına 6 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.

Selena Gomez "Only Murders in the Building" adlı dizideki performansıyla komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.

Kariyerinde ilk kez Emmy'ye aday gösterilen yıldız, tarihe geçti. Gomez, En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen dördüncü Latin kökenli oyuncu oldu. Daha önce bu kategoride aday gösterilen isimler Rita Moreno (9 to 5), America Ferrera (Ugly Betty) ve Jenna Ortega (Wednesday) olmuştu. Üçlü arasında kazanan tek kişi Ferrera'ydı.

Tarihe geçti

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde "Emilia Perez" filminin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak festival tarihine geçmişti.

Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.