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Warren Buffett 845 milyon dolarlık Bank of America hissesini elden çıkardı

ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett’ın yönettiği Berkshire Hathaway şirketi, Bank of America'daki (BofA) hisselerini Cuma günü yaklaşık 845 milyon dolarlık bir satışla azalttı.

Haber Merkezi
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Warren Buffett 845 milyon dolarlık Bank of America hissesini elden çıkardı
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Dünyanın en saygın yatırımcılarından biri tarafından yönetilen holding, Temmuz ayından bu yana gerçekleştirdiği yedi tur hisse satışıyla ABD'nin en büyük ikinci bankasındaki toplam 6 milyar dolardan fazla değerdeki hissesini elden çıkardı.

Toplamda 21 milyonu aşkın BofA hissesi sattı

Gazete Oksijen'in haberine göre BofA'nın en büyük hissedarı olan Berkshire, 28 Ağustos ve 30 Ağustos tarihleri arasında bankanın yaklaşık 21,1 milyon hissesini sattığını açıkladı.

Buffett bankaya yatırım yapmaya 2011 yılında 5 milyar dolarlık imtiyazlı hisse senedi satın alarak başladı. Bu alım, CEO Brian Moynihan'ın 2008 finansal krizinin ardından kredi kuruluşunu sağlığına kavuşturma becerisine duyduğu güvenin bir işaretiydi.

93 yaşındaki Buffett, Nisan 2023'te CNBC'ye verdiği demeçte Moynihan'ı çok sevdiğini ve o sırada bankanın hisselerini satmak istemediğini söylemişti.

Büyük sermayeli bankaların performansını takip eden S&P 500 Bankalar Endeksi'ndeki yüzde 22,6'lık kazançla karşılaştırıldığında BofA hisseleri bu yıl şimdiye kadar yüzde 21 değer kazandı.

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