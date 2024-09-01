Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile partinin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Partideki Tüzük Kurultayı öncesindeki görüşme Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mogan Konukevi'nde yapıldı. Görüşmede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı.

Saat 20.25'te başlayan görüşmeye ilk olarak Özel ve Yavaş, ardından Kılıçdaroğlu geldi.

Özel, geçen hafta İstanbul'da önceki genel başkanlar, Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile de görüşmüştü.

Gündem Tüzük Kurultayı

Özel, Ankara’da partisinin İl Danışma Kurulu toplantısında konuşmuş, yaklaşan tüzük kurultayına dair önerilerini almak için bugün CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini açıklamıştı.