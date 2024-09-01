Prof. Dr. Hakan Kara'dan İstanbul enflasyonu yorumu: Sebebi sadece baz etkisi değil

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerine göre, kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,73, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,98 arttı.

İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 61,57

Önceki yılın ağustos ayına göre değişim oranlarını gösteren İstanbul Ticaret Odasının 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 61,57, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 46,87 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, verilerin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı X'ten değerlendirmede bulundu.

"Yıllık enflasyondaki düşüşün sebebi sadece baz etkisi değil"

Kara, İstanbul'un enflasyonuyla ilgili "İstanbul yıllık enflasyonu %61,6’ya düştü. Yıllık enflasyondaki düşüşün sebebi sadece baz etkisi değil. Aylık bazda %1,73 artış 2018 sonrasının en düşük ikinci Ağustos enflasyonu." ifadelerini kullandı.