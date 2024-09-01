Mansur Yavaş 'cumhurbaşkanı adaylığı' iddialarına yanıt verdi

CHP Ankara İl Danışma Kurulu toplantısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve partililer katıldı.

"Ben böyle bir gücü istemem"

Mansur Yavaş konuşmasında, parlamenter sistem vurgusu yaptı. Tüzük Kurultayı'na işaret eden Yavaş, "1885'te söylenmiş, 'Fazla güç insanı bozar' diye. Bugün kuvvetler ayrılığından bahsetmenin imkânı yok. Parlamento işlevsizleştirildi. Ne talimat giderse kararnamelerle idare ediliyor. İnşallah Tüzük Kurultayı'nda özellikle parlamenter sisteme geçiş konusunda çok kuvvetli söylemlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu bizim olmazsa olmazımız olmalı diye düşünüyorum. Şahsen ben böyle bir gücü istemem. Böyle bir güç kimsenin hakkı değildir, haddi de değildir bu kadar güçlü olmak." dedi.

"Biz bu oyuna gelmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair tartışmalarla ilgili Yavaş "Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. 2019'dan 2023 seçimlerine kadar üstlerine vazife gibi yandaş olarak tabir edilen televizyonların tek konusu 'Aday kim olacak?' deyip fitne çıkararak insanları birbirine düşürmekti. Yine başladılar. Bizler kazandığımız belediyede insanları nasıl rahat ettiririz, huzurlu bir şekilde yaşadıkları kentte nasıl memnun ederiz diye uğraşırken bu tartışmalara meze olmak hiç hoşumuza gitmiyor. Bunların CHP içerisinde bir iç çatışma yaratmaktan başka bir gaye gütmediğinin ve bizim bunların içinde olmayacağımı herkesin bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.