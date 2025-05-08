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PKK elebaşı Öcalan’ın avukatlarından yeni görüşme talebi

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan müvekkilleri Öcalan ve diğer hükümlülerle görüşme talebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne yeni bir başvuruda bulundu.

Haber Merkezi
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PKK elebaşı Öcalan’ın avukatlarından yeni görüşme talebi
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PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunması nedeniyle, avukatları müvekkilleriyle görüşmek amacıyla yeniden başvuru yaptı.

Avukatlar talebi İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne iletti

Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Rezan Sarıca, Raziye Öztürk, Mazlum Dinç ve Faik Özgür Erol, görüşme talebini Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne iletti. Avukatlar, ayrıca İmralı'daki diğer müvekkilleri Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için de görüşme başvurusunda bulundu.

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