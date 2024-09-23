  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Ürdün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşları askıya aldı
Takip Et

Ürdün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşları askıya aldı

Ürdün, bölgede artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşların "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını duyurdu.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ürdün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşları askıya aldı
Takip Et

Ürdün Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, Ürdün hava yollarının Beyrut'taki operasyonlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kararın "bölgede artan bölgesel gerilimlerin gölgesinde sivil havacılığın güvenlik ve emniyetinin korunması amacıyla" alındığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 274 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugünkü saldırılarda 21'i çocuk, 39’u kadın 274 kişinin öldüğünü, 1024 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail'de 'olağanüstü hal' ilan edildiİsrail'de 'olağanüstü hal' ilan edildiDünya

 

Orta Doğu'da tansiyon yükseldi: ABD, bölgeye ek kuvvet gönderiyorOrta Doğu'da tansiyon yükseldi: ABD, bölgeye ek kuvvet gönderiyorDünya

 

Dünya
İsrail'den Lübnan'a geniş çaplı hava saldırısı: Ölü sayısı 356'ya yükseldi
İsrail'den Lübnan'a geniş çaplı hava saldırısı: Ölü sayısı 356'ya yükseldi
Türkiye'nin BM mesajları New York caddelerinde sergilendi
Türkiye'nin BM mesajları New York caddelerinde sergilendi
İsrail'de 'olağanüstü hal' ilan edildi
İsrail'de 'olağanüstü hal' ilan edildi
Orta Doğu'da tansiyon yükseldi: ABD, bölgeye ek kuvvet gönderiyor
Orta Doğu'da tansiyon yükseldi: ABD, bölgeye ek kuvvet gönderiyor
Lübnan Sağlık Bakanı: Lübnan iç savaşından beri yaşadığımız en kanlı gün bugün
Lübnan Sağlık Bakanı: Lübnan iç savaşından beri yaşadığımız en kanlı gün bugün
Irak ordusu, Sincar'ı tamamen kontrol altına aldığını duyurdu
Irak ordusu, Sincar'ı tamamen kontrol altına aldığını duyurdu