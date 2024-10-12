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Ürdün: Netanyahu yargılanmadıkça İsrail savaş suçları işlemeye devam edecek

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümetindeki aşırı sağcı bakanlar yargılanmadığı sürece Tel Aviv yönetiminin, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da savaş suçları işlemeye devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Ürdün: Netanyahu yargılanmadıkça İsrail savaş suçları işlemeye devam edecek
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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, X sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da işlediği savaş suçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İsrail, pek çok Batı ülkesinden aldığı silah desteği ve uluslararası toplumun sağladığı dokunulmazlık olmasaydı, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik olan saldırı da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları işleyemezdi." ifadesini kullanan Safedi, "Netanyahu ve aşırı sağcı bakanları yargılanmadığı sürece İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da savaş suçu işlemeye devam edeceğini" ifade etti.

“Tel Aviv yönetimine silah sevkiyatı durdurulmalı”

Gazze'de bir yıldır devam eden savaş, katliam, etnik temizlik, Batı Şeria ve Lübnan'da binlerce kişinin yerinden edilmesi, insani yardım alanında çalışanlar, gazeteciler, Lübnan ve UNIFIL askerleri dahil binlercesinin öldürülmesi ve yaralanmasının ardından BM Güvenlik Konseyinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesi için artık hiç bir mazeretinin kalmadığını vurgulayan Safedi, İsrail'in dokunulmazlığının kaldırılması ve Tel Aviv yönetimine yapılan silah sevkiyatının durdurulması gerektiğini belirtti.

İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlamak gerekiyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlamak ve tüm yasadışı savaşlarını derhal sona erdirmesi için karar çıkarılması gerektiğini, aksi taktirde bu aşırı sağcı hükümetin, uluslararası hukukun ve uluslararası kurumların güvenilirliğini baltalamaya çalışacağını ve bölgeyi bölgesel bir savaşa sürükleyeceğini vurguladı.

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