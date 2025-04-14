Uzay yolculuğu 10 dakika sürdü: Katty Perry dünyaya ayak basar basmaz toprağı öptü!

Hit şarkılarla dünya çapında ün kazanan Katy Perry, uzay yolculuğuyla gündeme geldi. Perry, tamamı kadınlardan oluşan mürettebatla birlikte Blue Origin'in New Shepard roketiyle uzaya çıktı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin tarafından gerçekleştirilen bu özel uçuşta Perry'ye; eski NASA mühendisi Aisha Bowe, insan hakları aktivisti Amanda Nguyn, gazeteci Gayle King, yatırımcı Kerianne Flynn ve Bezos'un nişanlısı Lauren Sánchez eşlik etti.

10 dakika sürdü

NS-31 misyonu kapsamında yapılan ve "New Shepard" adlı roketle yapılan yolculuk 10 dakika sürdü. Uzay aracı, yeryüzüne geri dönmeden önce yaklaşık dört dakika boyunca boşlukta uçtu.

Gökyüzüne doğru yaklaşık 100 kilometre yolculuk yapan ve Karman Hattı'nın biraz üstüne çıkan New Shepard adlı roket, ses hızının üç katından daha fazla bir hıza ulaştı. Blue Origin şirketi, uzay turizmi kapsamında 2021'den bu yana 10 dakika süren ücretli uçuşlar gerçekleştiriyor.

Ünlü şarkıcı Katty Perry dünyaya ayak basar basmaz toprağı öptü.

60 yıl sonra bir ilk

60 yıldan daha uzun bir zaman sonra ilk kez yalnızca kadınlardan oluşan bir mürettebat bir uzay görevine katıldı. Son olarak 1963 yılında Rus asıllı astronot Valentina Tereshkova uzaya çıkmıştı.

Astronot gibi eğitim aldılar

Tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik mürettebat bu tarihe geçen uçuş için büyük bir hazırlık yaptı. BlueOrigin tarafından yapılan paylaşımda ünlü isimlerin astronot dersleri aldığı öğrenildi.

AP'ye açıklamalarda da bulunan Amerikalı şarkıcı Katy Perry “Her gün kendime "Cesursun, yüreklisin, gelecek nesil için çok farklı insana ilham vermek için bunu yapıyorsunuz, özellikle de genç kızlara' diyorum" dedi.