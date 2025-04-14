  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Japonya'da Tavşan Adası'nda tavşanları öldüren kişi hapis cezasına çarptırıldı
Takip Et

Japonya'da Tavşan Adası'nda tavşanları öldüren kişi hapis cezasına çarptırıldı

Japonya'da "Tavşan Adası" olarak bilinen Okuno Adası'nda tavşan öldürdüğü gerekçesiyle bu yıl gözaltına alınan kişi, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya'da Tavşan Adası'nda tavşanları öldüren kişi hapis cezasına çarptırıldı
Takip Et

Seto İç Denizi'ndeki Okuno Adası'nda Kasım 2024-Ocak 2025 tarihlerinde toplamda 77 tavşanın öldürülmesine ilişkin açılan dava Hiroşima Bölge Mahkemesi'nde görüldü.

Tavşanların "insanların uyguladığı şiddet sebebiyle" öldürüldüğü iddialarının ele alındığı davada sanıklardan Hotta Riku'nun, "7 tavşanı tekmelediği ve ağızlarına makas sokarak öldürdüğü" saptandı.

Mahkeme kararı doğrultusunda Hotta "Hayvanları Koruma Yasası"nı ihlal etmekten bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Japonya Çevre Bakanlığı'nın, olayla ilgili olarak adaya ek güvenlik kameraları yerleştirmeyi planladığı belirtildi.

Hotta, Ocak 2025'te adada sokakta yürürken bir tavşana tekme atarken görülmesi sonrası "hayvana şiddet" sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Resmi Kyodo ajansına göre Okuno Adası'nı yaklaşık 500 yarı vahşi tavşana ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacakTrabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacakSpor
Milli halterci Harun Algül, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandıMilli halterci Harun Algül, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandıSpor
Dünya
Uzay yolculuğu 10 dakika sürdü: Katty Perry dünyaya ayak basar basmaz toprağı öptü!
Tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın uzay yolculuğu 10 dakika sürdü
Almanya'da yeni başbakan belli oluyor
Almanya'da yeni başbakan belli oluyor
AB'den Filistin yönetimine, yaklaşık 1,6 milyar Euro değerinde mali yardım paketi sağlanacak
AB'den Filistin yönetimine, yaklaşık 1,6 milyar Euro değerinde mali yardım paketi sağlanacak
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya ve ABD, ilişkileri iyileştirme ve yeniden inşa etme yolunun başında
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya ve ABD, ilişkileri iyileştirme ve yeniden inşa etme yolunun başında
Avrupa'da PlayStation 5 fiyatları zamlandı: Türkiye'de durum nasıl?
Avrupa'da PlayStation 5 fiyatları zamlandı: Türkiye'de durum nasıl?
Fransa: ABD de yaptırımlarla Rusya'yı müzakere masasına oturmaya zorlayabilir
Fransa: ABD de yaptırımlarla Rusya'yı müzakere masasına oturmaya zorlayabilir