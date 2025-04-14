Milli halterci Harun Algül, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde erkekler 55 kiloda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül podyuma çıktı.

Harun Algül koparmada 112 kiloluk derecesiyle altın madalyaya ulaşırken, silkmede 129 kiloyla yedinci, toplamda ise 241 kiloyla beşinci sırada yer aldı.

Muammer Şahin ise koparmada 109, silkmede 120 ve toplamda 229 kiloyla şampiyonayı tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonda Türkiye'yi temsil eden sporcu, antrenör ve kulüplerini tebrik etti.