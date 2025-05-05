Jose Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"Bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir"

Derbide alınan mağlubiyet sonrası taraftarların tepkisi ve gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağına dair soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Mourinho, "Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım. Çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Eğer çok iyi olduğum konu varsa o da yönetime gösterdiğim saygıdır. Reaksiyonlar hakkında ise, bunları normal karşılıyorum. İşler beklendiği gibi olmayınca bu tarz tepkiler olabiliyor. Ben de eleştirel olmayacağım. Türk futbolunda bu var, bu konu hakkında yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

"Çok güçlü yapıya karşı..."

Ligde kalan 4 maç ve Galatasaray ile olan 8 puanlık farkla ilgili ise Portekizli teknik adam, "Ben onlar hakkında konuşmayacağım. Lig hakkında konuşabilirim. Sezon boyunca söylediklerimden bir kelime bir değişmedi. Fenerbahçe’nin sahip olduğu problemlerden biri bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Baş etmesi çok zor. Bu kaliteden ve istekten çok daha büyük bir şey. Oyuncular da bunu hissediyorlar. İstedikleri şeyi başarmayı imkansız olduğunu biliyorlar. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini sahada veriyorlar. Bugün bireysel bazı performanslar iyi değildi. Oyuncularım bugün sahada her şeyi verdiler. Maçın hayal kırıklığı da vardı. Oyuncularım bugün sahada koyduğu kalite değil ama ellerinden geleni yaptıkları için dokunulmaz. Bugün oynadığımız maç belirleyici olarak herhangi bir şey değildi. Yine ligi 2. bitirecektik. Bizim lehimize olması gereken çok net penaltı. Sezon boyunca bizim ceza sahamızda olunca penaltı verildi. En-Nesyri’nin verilmeyen penaltısı bu işin sadece bir puzzle’ı. Kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Rakibimiz de puan alabilmek için yeterli derecede yapmaya çalıştı. Kalemizi bulan 1 şut yok. Maçı kazanacak yeterli pozisyon bulduk diye düşünüyorum" diye konuştu.