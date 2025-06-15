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Inter'in forveti Mehdi Taremi, İran'da mahsur kaldı

İranlı forvet Mehdi Taremi, ülkedeki uçuş yasağı nedeniyle Inter'in Los Angeles kampına katılamadı. Taremi'nin durumu belirsizliğini korurken, İtalyan ekibi çözüm arayışında...

Haber Merkezi
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Inter'in forveti Mehdi Taremi, İran'da mahsur kaldı
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Inter, önemli bir eksikle karşı karşıya. İtalyan ekibinin İranlı forveti Mehdi Taremi, ülkedeki uçuşların durdurulması nedeniyle takımının ABD kampına katılamadı.

Sky Sport'un haberine göre, şu anda Tahran’da bulunan Taremi, İran’dan çıkış yapma imkanı bulamadı. Bölgesel güvenlik önlemleri nedeniyle uluslararası uçuşların geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na 18 Haziran’da başlayacak olan Inter, TSİ 04.00’te Meksika ekibi Monterrey ile karşı karşıya gelecek.

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