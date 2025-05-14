ABD Başkanı Trump duyurdu! Katar ile 200 milyar dolarlık tarihi anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyareti kapsamında geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüştürme gerçekleştirdi. Al Sani ve Trump ikili görüşmenin ardından iş birliği anlaşmaları imza törenine geçti. ABD Başkanı Trump tarihi anlaşmayı duyurdu ve Boeing firmasının Katar’a 160 uçak satışı konusunda 200 milyar dolarlık anlaşma yaptığını açıkladı.

"Umarız ki bu sefer doğru şeyi yapıp bölgeye barış getirebiliriz"

Katar Emiri Al Sani görüşmeler kapsamında yaptığı açıklamada, "Asıl en önemli gündemimiz bölgeye barış getirmek. Bay Başkan sizi uzun yıllardır tanıyorum ve sizin barış insanı olduğunuzu biliyorum. Bu bölgeye barış getirmek istediğinizi biliyorum ve bizler de bunu istiyoruz. Umarız ki bu sefer doğru şeyi yapıp bölgeye barış getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump "Umarız ki (Rusya-Ukrayna) buraya ilişkin bugün, belki yarın, belki de cuma çok iyi haberler gelecek" dedi.