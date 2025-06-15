  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, ABD'yi İran'la savaşa girmeye çağırdı
Takip Et

İsrail, ABD'yi İran'la savaşa girmeye çağırdı

İsrail, ABD'yi nükleer programı ortadan kaldırmak için İran'la savaşa girmeye çağırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, ABD'yi İran'la savaşa girmeye çağırdı
Takip Et

İki İsrailli yetkiliye göre, İsrail, Trump yönetiminden son 48 saat içinde İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak için savaşa katılmasını istedi.

Bir İsrailli yetkili, Axios'a yaptığı açıklamada, ABD'nin operasyona katılabileceği iddiasında bulundu ve Başkan Trump'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı son görüşmede, gerekirse bunu yapabileceğini söylediğini aktardı.

ABD Netanyahu'nun savaşa katılma talebini reddetti

Beyaz Saray'dan bir yetkili Cuma günü bunu yalanladı. İkinci bir ABD yetkilisi Cumartesi günü İsrail'in Trump yönetimini savaşa katılmaya çağırdığını doğruladı ancak yönetimin şu anda bunu düşünmediğini söyledi.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili Cumartesi günü Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarına atıfta bulunarak, "Bugün ne olursa olsun engellenemez" dedi.

Kıdemli yetkili, "Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran'ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir" diye ekledi. 

Trump İsrail'in operasyonundan uzak durdu

Trump yönetimi şimdiye kadar İsrail'in operasyonundan uzak durdu ve İran'ın ABD hedeflerine saldırarak misilleme yapmasının gayrimeşru olacağını savundu.

Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyorSon dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyorDünya
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"Dünya
Netanyahu: Ayetullah rejiminin her noktasını vuracağızNetanyahu: Ayetullah rejiminin her noktasını vuracağızDünya

 

Dünya
İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları sürüyor: Tel Aviv ve Tahran'da peş peşe patlamalar...
SON DAKİKA...
Ukrayna henüz mağlup edilebilmiş değil
Ukrayna henüz mağlup edilebilmiş değil
Ya İran ‘son hedef’ değilse?
Ya İran ‘son hedef’ değilse?
Orta Doğu'da savaşın Türkiye'ye olası etkileri
Orta Doğu'da savaşın Türkiye'ye olası etkileri
"Trump, İsrail'in Hamaney'e suikast planını engelledi" iddiası
"Trump, İsrail'in Hamaney'e suikast planını engelledi" iddiası
Almanya, İsrail'e yangın söndürme malzemesi gönderecek
Almanya, İsrail'e yangın söndürme malzemesi gönderecek