İsrail, ABD'yi İran'la savaşa girmeye çağırdı

İki İsrailli yetkiliye göre, İsrail, Trump yönetiminden son 48 saat içinde İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak için savaşa katılmasını istedi.

Bir İsrailli yetkili, Axios'a yaptığı açıklamada, ABD'nin operasyona katılabileceği iddiasında bulundu ve Başkan Trump'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı son görüşmede, gerekirse bunu yapabileceğini söylediğini aktardı.

ABD Netanyahu'nun savaşa katılma talebini reddetti

Beyaz Saray'dan bir yetkili Cuma günü bunu yalanladı. İkinci bir ABD yetkilisi Cumartesi günü İsrail'in Trump yönetimini savaşa katılmaya çağırdığını doğruladı ancak yönetimin şu anda bunu düşünmediğini söyledi.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili Cumartesi günü Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarına atıfta bulunarak, "Bugün ne olursa olsun engellenemez" dedi.

Kıdemli yetkili, "Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran'ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir" diye ekledi.

Trump İsrail'in operasyonundan uzak durdu

Trump yönetimi şimdiye kadar İsrail'in operasyonundan uzak durdu ve İran'ın ABD hedeflerine saldırarak misilleme yapmasının gayrimeşru olacağını savundu.