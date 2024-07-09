Uzmanlar uyardı: Fransa'da siyasi ve mali riskler devam ediyor

Fransa'da yapılan parlamento seçimlerinin ikinci turu aşırı sağın yükselişini engelledi ancak siyasi tablo hala parçalı durumda: hiçbir parti mutlak çoğunluğu sağlayamazken, bu durum Fransa'yı ekonomik belirsizliklere karşı savunmasız bırakıyor.

Ulusal Meclis'te 182 sandalye elde ederek başarı gösteren sol görüşlü Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) beklenmedik zaferi, meclisin dengesini sola doğru kaydırdı.

Yeni Halk Cephesi'nin en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yeni bir hükümet kurmak için yetki talep ederken, Macron istikrarı sağlamak için mevcut Başbakan Gabriel Attal'ın geçici olarak görevde kalmasını istedi.

Yeni Halk Cephesi'nin ardından Macron'un merkez "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" (Ensemble) ittifakı 161, aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi ise 142 sandalye kazanmayı başardı.

Parçalı meclis aritmetiği ve olası siyasi açmaz, Fransa'nın ekonomik istikrarı ve büyümesi için önemli riskler oluşturuyor.

euronews'in haberine göre finans uzmanları, özellikle kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 110'u aşması ve Avrupa Birliği'nin (AB) Paris'i "aşırı açık prosedürü" olarak bilinen tedbirlere tabi tutması nedeniyle Fransa'nın gerekli reformları uygulama ve ülke notunu koruma kabiliyeti konusunda endişeli.

Fransa'nın kredi notunun düşürülme riski artıyor

BBVA'da Avrupa Makro ve Kur Düzenleme Başkanı Pablo Zaragoza, kuyruk riski azalsa da orta vadeli temellerden kaynaklanan küresel ekonomik ve finansal dalgalanmaların değişmediğini belirtiyor.

Zaragoza, "Parlamentodaki tablo, sandalye dağılımının iyi gerçekleştiği yönünde" olduğunu kaydederek, cesur yapısal reformları veya mali konsolidasyonu yürürlüğe koymak için manevra alanının sınırlı olduğunu vurguladı.

Zaragoza, özellikle sol blok içindeki politika farklılıkları göz önüne alındığında, ortaya çıkacak hükümetin türüne ilişkin belirsizliğin altını çizdi.

Seçim sonuçları şimdilik olumlu yönde etkiledi

Zaragoza ayrıca, Fransa'nın orta vadeli ekonomik görünümünün cansızlığını sürdürdüğünü belirtti.

Ayrıca Zaragoza, "Bu sadece büyüme ve kamu borcu arz-talep dengesiyle ilgili risklerle değil, daha doğrudan Fransa'nın kredi notunun görünümüyle de ilgili," dedi.

Temel reformlardaki yavaş ilerleme nedeniyle Fransa'nın kredi notunun düşürülme potansiyeli daha da arttı.

BBVA Baş Stratejisti Roberto Cobo, hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamadığı bir meclis senaryosuna yönelik piyasa tepkisinin geçtiğimiz hafta boyunca olumlu olduğunu belirtti.

Ancak Cobo, güçlenen bir solun daha yüksek mali dengesizliklere yol açabileceği, euroyu olumsuz etkileyebileceği ve Fransız getiri farklarını genişletebileceği konusunda uyardı.

Cobo ayrıca, "Mali riskler ve siyasi felç, artan borçla mücadele etmek için anlamlı bir eylem olasılığını azaltacak," diyerek bunun olası bir zayıf büyüme senaryosuna kapı aralayacağını vurguladı.

Goldman Sachs'ta faiz oranı stratejisti Simon Freycenet, yeni meclisin beklenenden daha az aşırılık yanlısı olması nedeniyle seçim sonuçlarının kısa vadeli piyasa rahatlaması ile uyumlu olduğunu gözlemlediğini belirtti.

Bununla birlikte Freycenet, özellikle hükümet kurma konusunda önemli zorluklar olduğuna dikkat çekerek. "Hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamadığı bir meclis, Fransa'ya yapısal sorunları ele almak ve borç konsolidasyonu sağlamak için sadece ince bir yol bırakacaktır," dedi.

Freycenet, özellikle Yeni Halk Cephesi'nin mali açıdan genişletici tedbirler uygulamaya kalkışması halinde siyasi dalgalanma olasılığının yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Bütçe risklerinin kötüleşmesi daha olası

Faiz oranı stratejisti Freycenet ayrıca, bütçe riskleri siyasi açmaz nedeniyle sınırlandırılsa bile, iyileşmekten ziyade kötüleşme olasılığının daha yüksek olduğunu kaydetti.

Freycenet, siyasi açıdan böylesine belirsiz bir ortamda iyi piyasa koşullarının garanti edilemeyeceğini vurguladı.

ING kıdemli ekonomisti Philippe Ledent, Yeni Halk Cephesi'nin radikal programının açıklanmasının daha önce tahvil ve hisse senedi piyasalarında istikrarsızlığa neden olduğunu hatırlattı.

"Bugün NFP göreceli de olsa zafer kazandığını ve programını tavizsiz bir şekilde uyguladığını iddia ediyor," açıklamasında bulunan Ledent, NFP liderlerinin söylemlerinin değişmemesi halinde, programlarının tam olarak uygulanma olasılığı düşük olsa da, piyasadaki dalgalanmanın yeniden alevlenebileceği konusunda uyardı.

Ledent birbiriyle çelişen iki gerçeğin altını çiziyor: Fransız siyasi partilerinin taviz vermekte zorlanması ve ülkenin karşı karşıya olduğu, geniş bir koalisyon tarafından desteklenen reformlar gerektiren sosyo-ekonomik zorluklar.

"Bu iki gerçekliğin uzlaştırılamaması, sonunda piyasaları endişelendirecek kalıcı bir istikrarsızlığa yol açabilir."