Netflix üyelik ücreti 2024 | Bir zam daha geldi! Netflix aylık ücret ne kadar?

Netflix abonelik ücretlerine bir kez daha zam geldi. Bu yıl en çok fiyatı artış yaşayan dijital medya platformlarından Netflix, Türkiye fiyatlarında bir kez daha zam yaptı. Böylelikle aylık, yıllık, öğrenci gibi paket fiyatlarında da değişim oldu. Peki son gelen zamlardan sonra Netflix aylık ücret kaç TL, Netflix yeni üyelik ne kadar? İşte 2024 Netflix Türkiye abone ücretleri...

NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ 2024

Log.com.tr'de yapılan habere göre, 2024’ün ilk zammı kapsamında Temel plan aylık 119,99 TL, Standart plan 176,99 TL, Özel plan ise 229,99 TL olmuştu. Bugün yani 9 Temmuz 2024 kapsamında yapılan zam sonrasında Temel plan aylık 149,99 TL, Standart plan 229,99 TL, Özel plan ise 299,99 TL oldu. Netflix Türkiye 2022 yılının başında Temel plan için 26,99 TL, Standart plan için 40,99 TL, Özel plan içinse 54,99 TL alıyordu. Daha sonra bu fiyatlara artış yapıldı. Temel plan 37,99 TL, Standart plan 57,99 TL, Özel plan ise 77,99 TL oldu. Firma burada durmamış, 13 Eylül 2022 itibarıyla fiyatlarda hatırı sayılır bir artış daha yapmıştı. O zaman Temel plan 45,99 TL, Standart plan 69,99 TL, Özel plan ise tam 93,99 TL ödeme ile elde edilebiliyordu. Daha sonra hepsinin üstüne bir artış daha yapılmıştı. O zaman Temel plan için aylık 63,99 TL, Standart plan için aylık 97,99 TL, Özel plan içinse aylık 130,99 TL seviyesine çıkılmıştı. Yapılan zam sonrasında ise Temel plan aylık 99,99 TL, Standart plan 149,99 TL, Özel plan ise tam 199,99 TL olmuştu.

NETFLİX PAKET FİYATLARI 2024 NE KADAR OLDU?

Temel Plan: Ayda 149,99 TL

Standart Plan: Ayda 229,99 TL

Özel Plan: Ayda: 299,99 TL

1 YILLIK NETFLİX NASIL ALINIR?

Netflix üzerinden 1 senelik üyelik almak adına ilk olarak Netflix'in resmi internet adresine gidin veya mobil uygulamasını indirin. Yeni bir hesap oluşturmak ya da mevcut hesabınıza giriş yapmak için söylenen adımları takip edin. Hesap oluşturduktan veya giriş yaptıktan sonra, hesap ayarlarına gidin ve "Plan Değiştir" veya "Plan Yükselt" opsiyonlarını bulun. Bu noktadan, arzu ettiğiniz planı seçin (Temel, Standart veya Premium) ve ödeme yönteminizi ekleyin. Yıllık abonelik seçeneği sunulmuyor, ancak 12 ay boyunca aylık ödemeyi tercih ederek 1 yıllık kullanım sağlayabilirsiniz. Ödeme bilgilerinizi sisteme giriş yaptıktan ve işlemi bitirdikten sonra Netflix'i 1 sene süresince keyifle kullanabilirsiniz.