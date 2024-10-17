Yayha Sinvar Kimdir? Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldü Mü?

Dünyanın gözü İsrail-Hamas arasındaki gerilimde. Aylardır binlerce masumun canına kıyan soykırımcı İsrail, kendilerine karşı savaş açan neredeyse pek çok Hamas liderini öldürdü.

Şimdi ise İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yeni Hamas lideri Yahya Sinvar’ın öldüğünü iddia eden açıklamada bulundu. Ayrıca sosyal medyada da bazı Sinavar’ın öldüğünü gösteren bazı kesin olmayan fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Peki Hamas lideri öldü mü? İsrail Hamas lideri Yahya Sinvar’ı öldürdü mü? Yahya Sivar kimdir, işte merak edilen her şey.

YAHYA SİNVAR ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

İsrail'e göre Hamas'ın siyasi bürosunun yeni lideri 7 Ekim saldırısının mimarıydı.

1980'lerin başında Hamas saflarına katılan Yahya Sinvar 2017'den bu yana Gazze'de Hamas'a liderlik ediyor.

İsmail Haniye'nin Temmuz ayında Tahran'da öldürülmesinin ardından Sinvar, Haniye'nin yerine siyasi büronun başına geçerek tüm grubun kontrolünü ele aldı. Fakat son birkaç saattir Hamas liderinin öldüğüne dair iddialar öne sürüldü. Hamas lideri öldürüldü mü? sorusu kafalarda dolaşırken, henüz resmi bir onay veya açıklama gelmedi.

İsrail'in en çok aranan kişisi olan ve 7 Ekim saldırılarının mimarı olduğuna inanılan Sinvar, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya göre “yürüyen bir ölü” ve bir noktada onu bir sığınakta “kuşatıp izole ettiğini” iddia etti.

İSRAİL’DEN ŞÜPHELİ AÇIKLAMA

Bölgedeki son gerginliğin başlamasının üzerinden bir yıldan biraz fazla bir süre geçtikten sonra, 17 Ekim'de, yani bugün İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçici olarak Gazze'deki bir saldırıda Sinwar'ı öldürmüş olma ihtimalini “kontrol ettiklerini” duyurdu.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Sinwar 1962 yılında Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir mülteci kampında doğdu.

Yaklaşık on yıl sonra Hamas'ı kuracak olan iki kişi tarafından 1978'de kurulan Gazze İslam Üniversitesi'nde Arapça eğitim aldı.

Orada özellikle onlardan biri olan din adamı Şeyh Ahmed Yasin ile yakın mesafeye girdi.

Yasin ve Mahmud El Zahar 1987 yılında Hamas'ı Müslüman Kardeşler'in Gazze merkezli bir siyasi ayrılıkçı grubu olarak birlikte kurdular.

İsrail raporlarına göre Sinwar, Yasin'in kendisine İsraillilerle işbirliği yaptığından şüphelenilen herkesi öldürmesi için bir fetva (İslam hukukunda bir hüküm) verdiğini söyledi.

Sinvar 1982 yılında yıkıcı faaliyetlerden dolayı tutuklandı. Hapishanede, aralarında Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın eski lideri Salah Şehade'nin de bulunduğu Hamas'ın diğer kilit üyeleriyle tanıştı.

1985'te tekrar tutuklanıp hapse atıldıktan sonra Hamas'ın iç güvenlik birimi olan ve İsrail casusu olduğundan şüphelenilen kişileri arayıp öldüren Mecd Gücü'nün başına getirildi.

Şu anda Hamas liderinin kesin olarak öldürüldüğü bilinmiyor. Bu nedenle resmi bir açıklama gelene kadar sahte haberlere itibar edilmemesinde fayda var.

Kaynak: ABC

Derleme: Ekonomim