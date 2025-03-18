Yemendeki Husiler, ABD uçak gemisini üçüncü kez hedef aldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik operasyonunu sürdürürken, Husiler de Kızıldeniz’de ABD gemisini hedef almaya devam ediyor.

Son 48 saatte 2 seyir füzesi ve 2 insansız hava aracıyla üçüncü kez hedef alındı

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, ABD’nin saldırılarına karşılık Kızıldeniz'in kuzeyinde USS Harry Truman uçak gemisinin son 48 saatte 2 seyir füzesi ve 2 insansız hava aracıyla üçüncü kez hedef alındığını duyurdu. Saree, Husilerin ayrıca bir seyir füzesi ve 4 insansız hava aracıyla ABD’ye ait başka bir savaş gemisine saldırı düzenlediğini söyledi. ABD'nin devam eden hava saldırılarına ilişkin konuşan Saree, "Ülkemize yönelik saldırılar sona erene kadar Kızıldeniz ve Arap Denizi'ndeki tüm düşman hedeflerine yönelik saldırıları sürdüreceğimizi belirtiyoruz" dedi.

ABD ordusu 15 Mart’ta Yemen’in başkenti Sana ve liman kenti Hudeyde’nin çevresindeki hedeflere yönelik saldırı başlatmıştı. Son iki günde, Husi kontrolündeki onlarca askeri tesis ve konut ABD savaş uçakları tarafından bombalandı. Yerel sağlık yetkililerinden yapılan açıklamasına göre hava saldırılarında 5’i çocuk ve 2’si kadın olmak üzere 53 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi de yaralandı.

Trump İran'ı tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye karşılık verileceğini belirterek, "Husiler tarafından atılan her kurşun İran tarafından atılmış olarak görülecek ve İran sorumlu tutulacak, sonuçlarına katlanacak ve bu sonuçlar korkunç olacak" ifadesini kullanmıştı.

Kasım 2023'ten bu yana Gazze'deki katliamlar nedeniyle İsrail bağlantılı gemilere ve İsrail topraklarına hava saldırıları düzenleyen Husiler, ABD-İngiliz birliklerinin müdahale etmeye başlamasının ardından bu ülkelere ait gemileri de hedef almaya başlamıştı. Husiler geçtiğimiz hafta, Gazze Şeridi'ne yardımların girişine izin verilene kadar İsrail gemilerine yönelik saldırılarına devam edeceklerini duyurmuştu.