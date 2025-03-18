Bolu'da büyük korku: Grand Kartal yangınının ardından bir otelde daha alevler yükseldi

Bolu Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen korkunç yangında, çoğu çocuk olmak üzere 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından yapılan incelemelerde ise ciddi ihmaller gözler önüne serildi. Otelin yangın merdivenlerinin yetersiz olduğu, yangın alarmlarının çalışmadığı ve yangın tüplerinin bulunmadığı belirlendi. Bu eksiklikler, faciaya giden sürecin önemli nedenlerinden biri olarak kayda geçti.

Gerekli önlemlerin alınmadığı facianın ardından yetkililer denetimlerini artırdı. Kentteki otel ve pansiyonlara yönelik denetimlerde; 34'ünün faaliyeti durduruldu, 8'inin de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.

Sabah saatlerinde yangın çıktı

Bolu'nun Mengen ilçesinde dün eksikleri olduğu belirlenen bir otel daha mühürlenerek kapısına kilit vuruldu. Denetim sonrası mühürlenen otelde bu sabah yangın çıktı. Grand Kartal Otel'deki gibi bu otelin de mutfak bölümünde yangın çıktı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dehşete düşüren alevleri itfaiye güçlükle kontrol altına aldı. Otelin restoran bölümü küle döndü. Oteli mühürlenmiş olması ve müşteri olmaması olası bir facianın önüne geçti.



