Ed-Van, yurt dışında fuarlarla büyüyor

İZMİR / EKONOMİ

1975’te başladıkları faaliyetlerini şu an 8 bin metrekaresi kapalı, 20 bin metrekarelik tesislerinde sürdürdüklerini belirten Ed-Van Vantilatör Yurt Dışı Satış Yöneticisi Selim Akkoç, “Yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 250 bin adet ürünümüz bulunuyor. Endüstrinin her alanında uygulanabilir, ulusal ve uluslararası standartlara dayalı ürünler üretiyoruz. Madencilik, çimento, seramik, kimya, döküm, ağaç işleme, demir çelik ve diğer endüstrilere yenilikçi ürünlerimizle hizmet veriyoruz” dedi.

Ürün yelpazelerini santrifüj ve aksiyal tip fanlar, jet pulse filtreler, siklonlar, vakum üniteleri, mobil ve merkezi sistem süpürge üniteleri, yaş tip tutucular, yağ tutma üniteleri, hava kilitleri, helezonlar, klapeler, fabrika içi havalandırma üniteleri ve mühendislik hizmetleri olarak sıralayan Akkoç, “Tesise veya projeye uygun ürünü kaliteli ve uygun maliyetlerle sunuyoruz. 2024 dünya genelinde olduğu gibi bizim için de durgun geçti. Kendimizi buna hazırladığımız için çok etkilenmedik. Bu yıl ihracatımızı arttırmak adına yurt dışı fuar katılımlarımızı hızlandırdık. Yurt içindeki yatırımlardan da payımızı almak için çalışmalarımız sürüyor. 2025’in 2024’ten daha verimli geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

"Dijitalleşme yatırımlarına hız vereceğiz"

Önümüzdeki yıllarda dijitalleşme yatırımlarını artıracaklarını vurgulayan Akkoç, “Her sürecin her anın kaydını en iyi şekilde dijital olarak tutup, verimliliğimizi en üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Direkt ya da partnerlerimiz ile dünya geneline hizmet veriyoruz. Proje bazlı ve terzi usulü üretim yaptığımız için pazarımız sürekli değişiyor. Genel olarak Avrupa, Asya ve Afrika’ya satış yapıyoruz. İhracatta başarıyı fuarlara katılım ve yaptığımız işlerdeki yüksek kaliteyle yakalıyoruz. Her projemiz bize gelecek için referans oluyor” dedi.