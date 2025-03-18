Plastik sanayicilerinden İzmir’deki kaynağında ayrıştırmaya destek

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pilot olarak belirlediği 6 ilçedeki 8 mahallede ambalaj atıklarının evlerde ayrılıştırılması ve geri dönüştürülmesi projesini başlattı. Ekiplerin evlerden haftalık olarak toplayacağı üzerinde QR kod bulunan poşetler yurttaşlara dağıtıldı. Vatandaşların sahiplendiği projeye bir destek de plastik sanayicilerinden geldi. İlk aşamada Karabağlar, Narlıdere, Menderes, Bornova, Bayraklı ve Konak ilçelerinde bulunan 8 mahallede uygulamaya alınan proje kapsamında evlerde türlerine göre toplanan ambalaj atıkları haftalık toplama günlerinde, belirlenen ekipler tarafından toplanarak İzDönüşüm Fabrikası’na sevk ediliyor.

Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer, uzun yıllardır savundukları ve önerdikleri sistemin İzmir’de başlamasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Gençer, “Geri dönüşümle birlikte plastik, cam, kâğıt, metal, demir, çelik, bakır, kurşun, kauçuk gibi pek çok atık türünün geri kazanılıp yeniden değerlendirilmesi çevre kirliliğini önlerken, doğal kaynakların tüketimi azaltıyor ve büyük oranda ekonomik tasarruf sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu projeye gönülden destek veriyoruz. Projenin, diğer illerimize de örnek olacağına inanıyoruz” dedi.

“Plastik tüketimi 2050’de 1 milyar ton olacak”

Projenin plastik sektörünün sürdürülebilirliği açısından da önemli fırsatlar sunduğunu hatırlatan Gençer, proje kapsamında toplanan her kilogram plastik malzemenin, Türkiye’nin o kadar daha az plastik atık ithal etmesi sonucunu doğuracağına dikkat çekti. Gençer, “Bugün dünyada yılda 600 milyon ton olan plastik tüketiminin, 2050’de 1 milyar tonu geçmesi bekleniyor. Küresel geri dönüşüm sektörünün ise 2050’deki bu talebin yaklaşık %60’ını karşılayacağı öngörülüyor. Bizler, atıkların kaynağında ayrıştırılmasına çok büyük önem veriyoruz. Bu tür projeler, sektörümüzün çevre dostu uygulamalara geçişini hızlandırırken, geri dönüşüm süreçlerini daha verimli hale getirecek. Proje ile birlikte İzmir’in sıfır atık hedefi doğrultusunda, vatandaşların geri dönüşüm konusunda daha aktif ve bilinçli hâle gelmesi sağlanacak. Bu uygulama, yerel yönetimler, vatandaşlar ve sektörler arasında güçlü bir iş birliği gerektiren bir süreç yaratarak, çevre dostu projelere olan desteğin yaygınlaştırılmasına olanak tanıyacak” diye konuştu.