Yunanistan, ‘Constellation’ fırkateynlerin ortak üretimi için ABD ile görüşüyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Dendias, Atina'nın ABD ile yeni nesil "Constellation" tipi fırkateynlerin ortak üretimine ilişkin görüşme yaptığını aktardı.

Yunanistan'ın, 7 "Constellation" tipi fırkateynin Yunanistan tersanelerinde üretilmesine ilişkin talebini ABD'ye bildirdiğini aktaran Dendias, ABD'nin Yunanistan'ın bu teklifine prensipte olumlu baktığını belirten bir mektubu Yunanistan Deniz Kuvvetlerine 16 Ocak'ta ilettiğini ifade etti.

Dendias, "Anlaşma sağlanması halinde Yunanistan bu programa en baştan, planlama aşamasında, Yunan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda katılabilir. Bu hem Yunan Deniz Kuvvetleri hem de Yunan tersane endüstrisi için büyük bir adım olabilir." dedi.