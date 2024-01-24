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2023-2024 MEB Açık lise (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları açıklandı!

MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirilmişti. Sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarını merakla bekliyorlardı. Milli Eğitim Bakanlığının 24 Ocak’ta yaptığı ‘’ Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1.dönem sınav sonuçları açıklanmıştır.’’ duyurusu sonrasında AÖL sınav sonuçları erişime açıldı. İşte detaylar...

Haber Merkezi
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2023-2024 MEB Açık lise (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları açıklandı!
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AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

23-24 Aralık tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen MEB Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün saat 10’da açıklandığı duyuruldu.

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyenler Açık öğretim;

- liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx,

- ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx,

 internet adresine girip, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlarını sorgulayabilecek.