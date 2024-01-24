2024 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giren adaylar 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında yerleştirme tercihi yaptılar. Adaylar yerleştirme işlemlerinde, EKPSSP1 puanı ortaöğretim düzeyi, EKPSSP2 puanı ön lisans düzeyi, EKPSSP3 puanı lisans düzeyi olan adaylar bu puan türlerinden tercihlerini gerçekleştirdiler. Peki, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından açıklanacak EKPSS tercih sonuçları tarihi henüz belli olmadı. Tercih sonuçlarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor. Tercih sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.