2024 YKS başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar?

2024 YKS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS başvuru tarihleri de belli oldu. Yayımlanan takvime göre; YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvuru tarihi kaçıranlar için, geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

YKS Başvurular nasıl yapılıyor?

2024- Başvuru, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

Sınav ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti yayınlanan kılavuz ile belli oldu. Kılavuza göre;

Sadece TYT'ye girecek adaylar 295,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 590,00 TL, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 885,00 TL yatıracaklardır.

2024 YKS sınavı ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak. Üniversite adayları, 8 Haziran’da TYT’ye, 9 Haziran’da ise AYT’ye girecekler. Sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.