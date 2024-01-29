2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılıyor?

2024 YKS sınavı ne zaman?



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak. Üniversite adayları, 8 Haziran’da TYT’ye, 9 Haziran’da ise AYT’ye girecekler.

2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS başvuru tarihleri de belli oldu. Yayımlanan takvime göre; YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvuru tarihi kaçıranlar için, geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

YKS Başvurular nasıl yapılıyor?

2024- Başvuru, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

2024 YKS başvuru ücreti ne kadar?

2023 yılında YKS'nin her oturumu için 115 TL ödenmişti. Tüm oturumlara katılmak isteyen öğrenciler 345 TL ücret ödedi. 2024 yılında YKS sınavına girecek olan öğrencilerin ödeyeceği ücret henüz açıklanmadı.