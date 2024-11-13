2025 yılı YKS ve KPSS tarihleri belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi. Ersoy, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını da söyledi.

2025 KPSS ne zaman?

Ersoy ayrıca KPSS sınavlarının tarihlerini de duyurdu. Ersoy: "2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.'' ifadelerini kullandı.