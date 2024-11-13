Visa küçük işletmelere yönelik hizmetlerini, dijital içerik üreticilerini de kapsayarak genişletiyor

Visa’nın dijital içerik üreticileri üzerine gerçekleştirdiği araştırmaya göre, içerik üreticilerinin üçte ikisinden fazlası yavaş ödeme süreçleriyle karşı karşıya kalıyor, bu da büyümelerinin önünde engel oluşturuyor, Visa’nın sunduğu Visa Direct çözümü ise, içerik üreticilerinin geçerli banka kartları ile gerçek zamanlı olarak ödeme alabilmeleri için sosyal medya ağları ve pazar yerleri ile ortaklıklar kurarak süreçleri kolaylaştırıyor.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin bu önemli gelişmeyi şöyle değerlendirdi:

"Tüm dünyanın gözü artık Visa’nın uzun bir süredir destek verdiği bir alanın üzerinde: Dijital içerik üreticileri. Visa olarak, dijital içerik üreticilerini desteklemenin yanı sıra onları dijital ekonominin önemli bir parçası olarak görüyor, birer küçük işletme olarak tanımlıyoruz. Dünya çapında milyonlarca küçük işletmeye sağladığımız finansal araçları, içerik üreticilerinin de kullanımına sunuyor, onların büyümelerine destek veriyoruz. Dijital içerik ekonomisi, günümüzde dünyanın her yerinde, gerçek zamanlı olarak erişmeyi beklediğimiz, giderek büyüyen dijital dünyanın önemli bir parçası. Ancak dijital içerik üreticileri, ödeme yapma ve alma konularında oldukça önemli engellerle karşı karşıya kalabiliyor. Visa, tam da bu noktada dijital içerik üreticilerinin daha hızlı ödeme almasına destek olan araçlar sunuyor, küçük işletmelere sağlanan kartlarla sermayeye erişmelerine olanak tanıyor. Bu sayede, dijital ekonominin küresel düzeyde büyümesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."

Visa tarafından gerçekleştirilen ve genç küçük işletme sahipleri ile finansal karar alıcılardan oluşan yeni nesli inceleyen “Next Gen” araştırması, içerik üreticiliğinin Avrupa'daki küçük işletme sahipleri ve finansal karar alıcılar arasında perakende ticaretin (Yüzde 17) ardından ikinci en popüler sektör (Yüzde 13) olduğunu ortaya koydu.

Araştırma aynı zamanda genç küçük işletme sahiplerinin ve karar vericilerin işlerini büyütmek için sanal kartlar, açık bankacılık, telefonla ödeme ve biyometri gibi yeni finansal araçları ve hizmetleri denemeye daha açık olduklarına da dikkat çekti. Gelirlerinin büyük bir bölümünün uluslararası satışlardan gelmesi ve bu grubun Yüzde 20'den fazlasının birden fazla işletmeye sahip olması ise kolay ve güvenli ödeme çözümlerinin önemine işaret etti.

Visa, dijital içerik üreticileri için sağladığı desteklerle dijital ekonomiyi daha erişilebilir hale getiriyor

Visa önümüzdeki ay, ilk kez bir Dijital İçerik Üreticisi Zirvesi de düzenleyecek. Tokyo’da gerçekleşecek ve iki gün sürecek zirvede sektör devleri, kariyerlerinde yükselen influencer’larla bir araya gelecek. Hem kariyerlerinin henüz başında olan hem de tanınmış influencer’lar, Visa uzmanları eşliğinde, küçük işletmelerin dijital yolculuğuna ilişkin deneyimlerini paylaşacaklar.

Visa, dijital ekonomiye erişimi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Sunduğu Visa Business kredi ve banka kartları, işletme raporlaması hizmeti, ödeme kontrolleri ve dijital ödeme yönetimi platformlarına ek olarak, Pratik İşletme Becerileri de dahil olmak üzere finansal eğitim ve iş becerileri eğitimleriyle de içerik üreticilerini ve tüm küçük işletmeleri destekliyor.