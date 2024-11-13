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Dolmabahçe Tüneli’nde İETT otobüsün yangını: Tünel trafiğe kapatıldı

İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Dolmabahçe Tünelindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Tünel, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Dolmabahçe Tüneli’nde İETT otobüsün yangını: Tünel trafiğe kapatıldı
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Beşiktaş ile Şişli'yi birbirine bağlayan Dolmabahçe Tüneli’nde İETT otobüsünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Tünel, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Trafikte aksama yaşanmaması için çevre yollarda ek tedbirlerler alındı.

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