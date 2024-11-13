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Kaza yapan Tesla araç kapılarını kilitledi, 4 kişi yanarak can verdi

Kanada'nın Toronto şehrinde Tesla aracı bir trafik kazası sırasında kapılarını otomatik olarak kilitledi. Araçta çıkan yangın nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoldan geçen kişinin camı kırmasıyla kurtuldu.

Haber Merkezi
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Kaza yapan Tesla araç kapılarını kilitledi, 4 kişi yanarak can verdi
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Kanada​'nın Toronto​ şehrinde meydana gelen kazada, Tesla​ marka araç, yüksek hızla bariyerlere çarptı. O esnada Tesla, kapılarını otomatik olarak kilitledi.

Araçta çıkan yangın nedeniyle 25 yaşındaki Neelraj Gohil, 29 yaşındaki ablası Ketaba Gohil ile arkadaşları Jay Sisodiya ve Digvijay Patel feci şekilde can verdi.

Araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken 20'li yaşlarındaki bir kadın ise olay yerinden geçen posta çalışanı Rick Harper sayesinde kurtuldu.

Harper, çevrede bulduğu metal bir çubukla camı kırdı ve son anda kadını araçtan çıkarmayı başardı. Harper, yoğun duman nedeniyle araçta başka insanların olduğunu göremediğini söyledi.

Tesla araçlarındaki elektronik kapı sisteminin kaza sırasında güç kesilmesi nedeniyle açılmadığı anlaşıldı. Uzmanlar ise Tesla kullanıcılarını araçta manuel açma sistemi olduğu konusunda uyardı. Fakat bu özelliğin pek kullanılmaması nedeniyle bazı kişilerin bilmediği, kaza sırasında ise kullanımın zorunlu olduğu belirtildi.

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