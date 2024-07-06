Açık öğretim ortaokulu sınav sonuçları 2024: MEB AÖO 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınava katılım göstererek sınav sonuçlarını dört gözle bekleyen adaylar için hareketli dakikalar yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu tercih ve yerleştirme kılavuzunu da açıkladı. Artık öğrenciler T.C. kimlik no, öğrenci şifresi ve hesap şifresiyle sisteme giriş yaparak erişim sağlayabilecek. Bu noktada adaylar, "Açık Öğretim Ortaokulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenebilirim" gibi sorular gündeme geliyor. İşte MEB AÖO sınav sonuçları 2024 hakkında tüm merak ettiklerinizin cevabı...

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU SINAV SONUÇLARI 2024

28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU SINAVI NEDİR?

Açık Öğretim Ortaokulu Sınavı, Türkiye'de örgün eğitime devam edemeyen veya çeşitli sebeplerle ara vermek zorunda kalan bireylerin ortaokul eğitimini tamamlamalarını sağlayan bir sınavdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu sınav, öğrencilerin derslerden edindikleri bilgileri ölçer ve başarılı olanlar ortaokul diploması alarak eğitimlerini tamamlarlar. Sınav, uzaktan eğitim yöntemiyle öğrenim gören öğrencilere yönelik olup, belirli periyotlarda gerçekleştirilir.